В Ставрополе перекроют переулок Зоотехнический Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Переулок Зоотехнический в Ставрополе 11 мая закроют, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Правда, причину ограничения не называют. Возможно, оно связано с ремонтом дороги или водопровода.

— Завтра, 11 мая, движение по переулку Зоотехническому будет ограничен. Ограничение будет действовать с 6 утра до 14 часов на участке от улицы Ленина до Мира, – пишет ведомство.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Ломоносова, Ленина, Пушкина, Мира. После двух часов дня ограничения снимут и движение продолжится в штатном режиме.