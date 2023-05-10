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НовостиОбщество10 мая 2023 14:27

В Ставрополе 11 мая перекроют переулок Зоотехнический

Ограничение продлится с 6:00 по 14:00
Данил ЮРКОВ
В Ставрополе перекроют переулок Зоотехнический

В Ставрополе перекроют переулок Зоотехнический

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Переулок Зоотехнический в Ставрополе 11 мая закроют, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Правда, причину ограничения не называют. Возможно, оно связано с ремонтом дороги или водопровода.

— Завтра, 11 мая, движение по переулку Зоотехническому будет ограничен. Ограничение будет действовать с 6 утра до 14 часов на участке от улицы Ленина до Мира, – пишет ведомство.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Ломоносова, Ленина, Пушкина, Мира. После двух часов дня ограничения снимут и движение продолжится в штатном режиме.