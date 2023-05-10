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НовостиОбщество10 мая 2023 14:35

Из-за ремонта дороги на трассе «Лермонтов – Черкесск» затруднено движение

Автомобилистам рекомендуют объезжать участок
Данил ЮРКОВ
На трассе «Лермонтов – Черкесск» затруднено движение из-за ремонта дороги

На трассе «Лермонтов – Черкесск» затруднено движение из-за ремонта дороги

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На Ставрополье с нулевого по 13 километр трассы «Лермонтов – Черкесск» затруднено движение из-за ремонтных работ на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. На участке ввели реверсивное движение.

— На федеральной автодороге «Лермонтов – Черкесск» с нулевого по 13 километр ведутся дорожно-ремонтные работы, в связи с чем введено реверсивное движение, поток транспорта может быть затруднен, – пишет ведомство.

Объехать трудный участок предлагают через город Пятигорск или альтернативную дорогу «СЗО города Пятигорска». Когда закончится ремонт и движение на трассе вернется в обычный режим, не сообщается.