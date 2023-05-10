Из-за ремонта дороги на трассе «Лермонтов – Черкесск» затруднено движение

На трассе «Лермонтов – Черкесск» затруднено движение из-за ремонта дороги Фото: Дмитрий СТЕШИН

На Ставрополье с нулевого по 13 километр трассы «Лермонтов – Черкесск» затруднено движение из-за ремонтных работ на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края. На участке ввели реверсивное движение.

— На федеральной автодороге «Лермонтов – Черкесск» с нулевого по 13 километр ведутся дорожно-ремонтные работы, в связи с чем введено реверсивное движение, поток транспорта может быть затруднен, – пишет ведомство.

Объехать трудный участок предлагают через город Пятигорск или альтернативную дорогу «СЗО города Пятигорска». Когда закончится ремонт и движение на трассе вернется в обычный режим, не сообщается.