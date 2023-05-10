Жители Ставрополя отметили День Победы на Владимирской площади

Самым знаковым моментом праздника стала акция «Знамя Победы». Фото: gk-usi.ru

Часть жителей Ставрополя отметила День Победы на Владимирской площади, где администрация города, ЮСИ и музейный комплекс «Россия - Моя история» подготовили праздничные мероприятия. Об этом «КП-Ставрополь» рассказали в пресс-службе строительной компании.

Во время праздника прошли разнообразные мастер-классы. Фото: gk-usi.ru

Несмотря на пасмурную и туманную погоду, горожане слушали военные песни и посещали мероприятия, которые организовали внутри музея. Там прошли разнообразные мастер-классы. Своими руками дети создавали бумажный журавлей, раскрашивали гигантские картины и писали письма солдатам. А подростки и взрослые могли потренироваться в сборке оружия и посмотреть выставку ретро-машин.

Выставка ретро-машин. Фото: gk-usi.ru

Самым знаковым моментом праздника стала акция «Знамя Победы». Гости и организаторы развернули гигантскую копию легендарного красного знамени. Празднование Дня Победы на Владимирской площади становится доброй традицией горожан.

Заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов. Фото: gk-usi.ru

- Сегодня мы собрались на площади, чтобы почтить память героев. Для нас 9 Мая - самый главный праздник. Потому что благодаря подвигу отцов и дедов мы живем, работаем, воспитываем детей. Низкий поклон и вечная слава тем, кто подарил нам Великую Победу, - заявил заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.