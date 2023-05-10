Лжебанкир обманул жительницу Кисловодска на 2,2 млн рублей

Жительницу Кисловодска мошенник обманул на 2,2 млн Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В городе Кисловодске 37-летней местной жительнице позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и рассказал о якобы поданной заявке на кредит от ее имени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Так как гражданка не совершала подобных действий, «банкир» сообщил о необходимости взять так называемый зеркальный кредит. После этого всю сумму надо было перевести на указанный счет.

— Женщина выполнила указания, лишившись более 2,2 млн рублей. Спустя время, когда заявительница не смогла вернуть денежные средства, она обратилась за помощью к полицейским, – пишет ведомство.

Против неизвестного мошенника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника ищут сотрудники полиции, его местонахождение устанавливается.