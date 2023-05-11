В аварии на Ставрополье перевернулся грузовик и пострадали два человека

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновске на Ставрополье, на пересечении улиц Пушкинская и Буденного, водитель грузового фургона УАЗ выезжал со второстепенной дороги. Там находится знак «движение без остановки запрещено».

Правила автомобилист решил проигнорировать, но по главной ехал «Хендэ Солярис», который протаранил грузовик с такой силой, что тот перевернулся на бок. Легковушка после аварии заехала на бордюр.

— С травмами в больницу доставлены водитель и пассажирка иномарки. Отечественным автомобилем управлял 23-летний житель Арзгирского округа, который в ДТП отделался царапинами, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель за последние два года 14 раз получал штрафы за нарушение правил дорожного движения, причем два раза он нарушал в этом году. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.