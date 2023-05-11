В шести населенных пунктах Минвод отключили воду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Минераловодском округе шесть населенных пунктов остались без воды из-за плановых работ на водопроводе. Ограничение продлится с 8:00 по 15:00 и затронет второй микрорайон Минвод вместе с 20 улицами города.

ГДЕ НЕ БУДЕТ ВОДЫ В МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ 29 МАРТА 2023

- хутор Садовый;

- хутор Возрождение;

- поселок Евдокимовский;

- поселок Ленинский;

- поселок Бородыновка;

Также воду отключат во втором микрорайоне Минвод и на улицах:

- Колонтаевской;

- Южнопарковой;

- Луначарского;

- Свердлова;

- Восточной;

- Новой;

- Бакинской;

- Линейной;

- Буачидзе;

- Невского;

- Чернышевского;

- Островского;

- Озерной;

- Урицкого;

- Советской «Промзона»;

- переулкам Изобильный;

- Кавказский;

- Машукский;

- Короткий;

- Эльбрусский.

Во время ограничения гражданам будут привозить воду в цистернах. Для доставки надо обратиться в диспетчерскую службу по телефону: 8 (87922) 5-57-67.