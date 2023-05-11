В шести населенных пунктах Минвод отключили воду
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Минераловодском округе шесть населенных пунктов остались без воды из-за плановых работ на водопроводе. Ограничение продлится с 8:00 по 15:00 и затронет второй микрорайон Минвод вместе с 20 улицами города.
- хутор Садовый;
- хутор Возрождение;
- поселок Евдокимовский;
- поселок Ленинский;
- поселок Бородыновка;
Также воду отключат во втором микрорайоне Минвод и на улицах:
- Колонтаевской;
- Южнопарковой;
- Луначарского;
- Свердлова;
- Восточной;
- Новой;
- Бакинской;
- Линейной;
- Буачидзе;
- Невского;
- Чернышевского;
- Островского;
- Озерной;
- Урицкого;
- Советской «Промзона»;
- переулкам Изобильный;
- Кавказский;
- Машукский;
- Короткий;
- Эльбрусский.
Во время ограничения гражданам будут привозить воду в цистернах. Для доставки надо обратиться в диспетчерскую службу по телефону: 8 (87922) 5-57-67.