Безналичную оплату проезда хотят ввести во всех округах Ставрополья

Во всех округах Ставрополья планируют ввести безналичную оплату в общественном транспорте Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во всех округах Ставрополья хотят внедрить систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. По словам губернатора Владимира Владимирова, этому помогает соглашение с оператором национальной платежной системы. Правда, в настоящее время работы по внедрению системы только ведутся.

— Оплачивать проезд в крае можно будет картой или прикладывать к терминалу смартфон - для этого нужно будет установить приложение. В Пятигорске на трамваях такой опыт уже внедрен, теперь будем распространять его на край, – написал губернатор в социальных сетях.

Кроме того, в крае планируется ввести единый проездной, который будет работать во всем общественном транспорте – в автобусах, троллейбусах, пригородных электричках, маршрутках. Пока что неизвестно, когда безналичная оплата появится на всем Ставрополье.