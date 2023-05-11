ЖКХ-предприятия СКФО задолжали за электроэнергию еще на 1,2 млрд рублей больше

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Кавказского федерального округа перед группой «Россети Северный Кавказ» на 1 апреля 2023 года составила 12,7 млрд рублей.

В первом квартале года ЖКХ-структуры округа исполнили обязательства по платежам за потребленную электроэнергию лишь на 24,5 %. Неплатежи самой проблемной группы потребителей энергоресурса в сравнении с началом этого года увеличились на 1,2 млрд рублей.

Самый низкий уровень платежей среди регионов Северного Кавказа отмечен у предприятий ЖКХ Республики Ингушетия - 4,5 %. Дебиторская задолженность коммунальщиков региона составляет 2,5 млрд рублей.

В числе наиболее крупных ЖКХ-должников группы «Россети Северный Кавказ» в регионах СКФО - ГУП «Ингушрегион Водоканал» (задолженность 1,9 млрд рублей, уровень оплаты – 0, 3 %); ОАО «Махачкала Водоканал» ( задолженность 742 млн рублей, уровень оплаты – 6,4 %); МУП «Водоканал» г. о. Нальчик (задолженность 515 млн рублей, уровень оплаты – 20,4 %).

«Предприятия коммунального хозяйства обладают статусом «неотключаемых» объектов, поэтому у энергетиков практически отсутствуют действенные механизмы воздействия на указанных должников. В этой связи в компании усилена претензионно-исковая работа, энергетики также добиваются банкротства хронических неплательщиков. Задача скорейшей ликвидации долгов ЖКХ-предприятий за электроэнергию также обозначена на уровне Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и региональных органов власти», - отметил генеральный директор энергокомпании Роман Левченко.

Напомним, крупнейшая электросетевая компания СКФО - «Россети Северный Кавказ» - в соответствии с решениями Минэнерго РФ в настоящее время выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане (в лице региональных филиалов), в Чеченской Республике (в лице управляемого АО «Чеченэнерго»).