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НовостиПроисшествия11 мая 2023 8:21

Пьяный 16-летний подросток угнал машину друга и попал в аварию на Ставрополье

Его родителям предстоит выплатить штраф и посетить комиссию по делам несовершеннолетних
Данил ЮРКОВ
Пьяный подросток попался на Ставрополье за рулем после аварии

Пьяный подросток попался на Ставрополье за рулем после аварии

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье граждане сообщили о пьяном водителе автоинспекторам. Прибывшие на место сотрудники узнали, что за руль сел 16-летний парень, который ездил с приятелями. Когда друг остановился возле магазина и оставил ключи в замке зажигания, подросток воспользовался этим и угнал машину. Правда, с управлением пьяный парень не справился и зацепил ограждение.

— Так как родители ребенка находились в отъезде, на место прибыл главный специалист по охране прав детства, в чьем присутствии достигший возраста адм. ответственности подросток прошел освидетельствование, которое установило факт алкогольного опьянения, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

На парня составили протокол за пьяную езду без прав. Когда родители нарушителя вернутся домой, им предстоит оплатить 30 тысяч рублей штрафа и посетить комиссию по делам несовершеннолетних.