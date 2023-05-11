В конце рабочей недели на Ставрополье ожидается до +20 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в конце рабочей недели потеплеет до +20 градусов, при этом сильного ветра не ожидается. Дожди еще вернутся в регион, но лишь кратковременные.

В четверг, 11 мая, температура воздуха в крае поднимется до +17 градусов, а в Ставрополе – до +14. При этом местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

В пятницу, 12 мая, осадков не ожидается вовсе по всему Ставрополью. Ночью температура воздуха опустится до +3, но уже днем поднимется до +20 в регионе и +17 в Ставрополе. Ветер будет дуть восточный – 5-10 м/с.

В субботу, 13 мая, ночью в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом температура будет +5-10 градусов. Днем осадки продолжатся, но воздух прогреется до +19. В Ставрополе также ожидаются осадки, хотя будет тепло – до +16 градусов. Ветер будет дуть восточный – 6-11 м/с.