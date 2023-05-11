Ставропольцы переключились с турецких сериалов на корейские

Кадр из фильма «Отель дель Луна»

МТС проанализировала предпочтения ставропольских зрителей*. За год киноманы изменили свои интересы. Если в прошлом году в топ самых просматриваемых на Ставрополье вошли турецкие ленты, например, «Султан моего сердца», то год спустя уже корейские. Интерес к дорамам в регионе вырос на 22%.

Самыми просматриваемыми стали южнокорейские сериалы «Демон», «Отель дель Луна», «Цветок зла» и «История девятихвостого лиса. Немного наивные романтические картины особенно популярны у молодого зрителя.

Кадр из фильма «Цветок зла»

Также можно отметить, что после ухода голливудского контента вырос интерес как к российским, так и к ранее неизвестным картинам стран Латинской Америки, Китая, Индии, Турции. В прошедший год ставропольцы помимо дорам открыли для себя индийский боевик «Золотые прииски Колара», китайский сериал «Всего лишь тридцать» и вспомнили забытую мексиканскую мелодраму «Дикая Роза».

«Интерес к контенту этих стран – относительно новая тенденция. При этом локомотивом смотрения остаются собственные фильмы и сериалы KION. Например, «Почка» и ее продолжение, «Комплекс Бога», «Раневская», - прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

*на основании анализа онлайн-кинотеатра KION собственной экосистемы МТС

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