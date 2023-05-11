Директор охранного предприятия обманул минтруда Ставрополья на 1,3 млн

Директор ЧОПа попался на мошенничестве Фото: Даниил ОПАРИН

В Кисловодске директор частного охранного предприятия может попасть в тюрьму за мошенничество. Злоумышленник обратился в региональный минтруда за субсидиями. По фальшивым документам он попросил деньги за профессиональное дополнительное обучение граждан предпенсионного возраста.

— Гражданин отразил в справках недостоверные сведения о направлении 27 сотрудников на обучение и понесенных при этом затратах. Однако фактически в указанный период граждане профподготовку не проходили, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В министерстве злоумышленнику одобрили получение субсидии. Директору выдали 1,3 млн рублей, однако о преступлении узнали сотрудники МВД и УФСБ. За это против директора возбудили сразу четыре уголовных дела, которые соединили в одно производство.

Директора подозревают в преступлениях по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), . Расследование продолжается, доказательства вины собираются правоохранителями.