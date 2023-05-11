Два россиянина стали фигурантами дела за осквернение Вечного огня на Ставрополье

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Нефтекумске на Ставрополье 28-летний и 31-летний жители соседней республики стали фигурантами уголовного дела за осквернение Вечного огня. Ранее эти же граждане получили штраф за хулиганство, когда имитировали половой контакт с топиариями – стриженными фигурками из кустов и деревьев. Сейчас им грозит срок за преступление.

— По данным следствия, утром 5 мая текущего года подозреваемые, находясь на аллее Славы городского парка города Нефтекумска Нефтекумского городского округа, осквернили объект культурного наследия регионального значения «Памятник Вечной Славы», – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

Местные жители заметили злоумышленников, справляющих нужду на памятник, и вызвали правоохранительные органы. По материалам СК, МВД и ФСБ против них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц). Расследование продолжается.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Приезжие, имитировавшие секс с кустами на Ставрополье, помочились на Вечный огонь

Следователи возбудили уголовное дело (Подробности)

Двое молодых людей задержаны за непристойную фотосессию с топиариями в Нефтекумске

Приезжие парни сами сняли процесс на видео и выложили в соцсети (Подробности)