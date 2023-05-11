Замглавы Ипатовского округа Ставрополья приватизировал служебную квартиру

Замглавы администрации Ипатовского округа Ставрополья попался на приватизации служебной квартиры Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ипатовском округе Ставропольского края заместитель главы администрации нарушил законодательство о муниципальной собственности. Чиновник захотел забрать себе служебную квартиру. Для этого подарил свой дом дочери, тем самым ухудшив свои жилищные условия.

Так как недвижимости у него не осталось, он смог приватизировать служебную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Учитывая изложенное, прокурором в суд предъявлено исковое заявление о признании незаконным договора приватизации служебного жилого помещения и применении последствий недействительности ничтожной сделки, – пишет ведомство.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал чиновника вернуть приватизированную квартиру обратно в муниципальную собственность. Судебный акт пока что не вступил в законную силу.