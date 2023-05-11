Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 мая 2023 11:22

Замглавы Ипатовского округа Ставрополья приватизировал служебную квартиру

В нарушение законодательства заместитель главы администрации присвоил себе муниципальную собственность
Маргарита КОТОВА
Замглавы администрации Ипатовского округа Ставрополья попался на приватизации служебной квартиры

Замглавы администрации Ипатовского округа Ставрополья попался на приватизации служебной квартиры

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ипатовском округе Ставропольского края заместитель главы администрации нарушил законодательство о муниципальной собственности. Чиновник захотел забрать себе служебную квартиру. Для этого подарил свой дом дочери, тем самым ухудшив свои жилищные условия.

Так как недвижимости у него не осталось, он смог приватизировать служебную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Учитывая изложенное, прокурором в суд предъявлено исковое заявление о признании незаконным договора приватизации служебного жилого помещения и применении последствий недействительности ничтожной сделки, – пишет ведомство.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал чиновника вернуть приватизированную квартиру обратно в муниципальную собственность. Судебный акт пока что не вступил в законную силу.