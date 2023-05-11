Четыре экс-сотрудника МВД по Ингушетии воровали боеприпасы и продавали наркотики

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Бывшие сотрудники МВД по республике Ингушетия ответят в суде за целый ряд совершенных ими преступлений. В 2018 году Исса Хамчиев, Яхъя Костоев, Саида Мургустова и Руслан Картоев, будучи правоохранителями, объединились в преступную группировку, сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Вместе ныне обвиняемые воровали и продавали взрывные устройства, боеприпасы, выданные для проведения учебных стрельб и гранатометаний. В том же 2018 года они начали торговать сильнодействующими веществами.

— И в декабре 2019 года в целях получения максимальной финансовой прибыли от указанной незаконной деятельности, вступили в состав действующего на территории СКФО многочисленного организованного преступного сообщества, возглавляемого жителем города Пятигорска Ставропольского края, – пишет ведомство.

Роль злоумышленников состояла в перевозке наркотиков из Пятигорска в Ингушетию. О преступлениях узнали сотрудники УФСБ, МВД и Росгвардии. Правоохранители обнаружили схроны, в которых находились сильнодействующие вещества (изъято более 100 000 разовых доз), более 3000 боеприпасов, 2 взрывных устройства и детали оружия.

Против экс-сотрудников возбудили шесть уголовное дело по шести статьям: 210, 222, 222.1, 226, 234, 292 УК РФ за участие в преступной группировке с использованием служебного положения; незаконный оборот сильнодействующих веществ; похищение и незаконный оборот взрывных устройств, боеприпасов и комплектующих деталей оружия; служебный подлог.

Расследование завершили, и материалы дела направлены в суд на рассмотрение.