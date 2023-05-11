Жителя Ставрополья приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставропольского края 41-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя приговорили к 8 годам колонии за убийство сожительницы. В октябре 2022 года обвиняемый с потерпевшей, выпив алкоголь, поссорились. Женщина высказала недовольство по поводу желания ныне осужденного работать таксистом.

— В ходе ссоры мужчина нанес 44-летней потерпевшей не менее 4 ударов руками по голове, а когда она упала на землю, не менее 14 раз ударил ее деревянной шваброй по различным частям тела, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Потерпевшей был нанесен легкий вред здоровью, но злоумышленник не остановился на этом. Он облил сожительницу ледяной водой и оставил ее на улице, где она скончалась от переохлаждения.

Гражданин решил спрятать следы преступления, поэтому на машине он вывез тело сожительницы из дома и оставил на обочине дороги, спрятав в траве. Правда, это его не спасло. Правоохранители узнали, что мужчина был причастен к преступлению.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил обвиняемому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.