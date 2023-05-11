После аварии возле аэропорта Минвод двух пострадавших доставили в реанимацию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Вблизи аэропорта Минеральных Вод в аварию попал автомобиль «Мерседес Бенц GLS-450». Предварительно, на первом километре трассы «Минеральные Воды – Кисловодск» автомобилист разогнался до опасной скорости, из-за чего не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина множество раз перевернулась.

— С тяжелыми травмами в больницу Пятигорска доставлены 36-летний водитель и 53-летний пассажир, оба жители Северной Осетии-Алании. За их жизнь сейчас борются врачи, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель не является злостным нарушителем правил дорожного движения, экспертиза покажет, был ли он трезвый в момент аварии. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.