Расчлинившим восмьмимесячную дочь жителям Ростова провели медосвидетельствование

У подъезда, в котором убили девочку, местные жители организовали стихийный мемориал. Фото: читатель «КП-Ростов-на-Дону»

После того, как семья из Ростова попала под следствие за убийство восьмимесячной дочери, подозреваемым супругам провели медосвидетельствование. У них взяли анализы, чтобы узнать, в каком состоянии они были на момент убийства.

Коллеги из «КП-Ростов-на-Дону» сообщили, что в одной из квартир 33-летний Иван и 23-летняя Наталья (все имена изменены – Прим.) расправились с восьмимесячной дочерью и расчленили ее тело. Они спрятали останки ребенка в холодильнике, а затем позвонили в полицию.

Сотрудники осмотрели дом и обомлели, увидев расчлененное тело ребенка в холодильнике. Изначально даже няня девочки отмечала семью с положительной стороны, но после Иван начал вести себя агрессивно, а потом и Наталья проявила себя не с лучшей стороны.

Няня рассказывала, что ростовчанка едва ли не проклинала ее, когда из-за проблем с оплатой она решила уволиться.

Сейчас же экспертиза показала, что ни алкоголя, ни наркотиков супруги не принимали в день убийства. Оба были абсолютно трезвые, и скоро они, вероятно, предстанут перед судом по статье «Убийство».