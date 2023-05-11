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НовостиОбщество11 мая 2023 14:35

Только 4,3% жителей Ставрополья считают трудолюбие своим лучшим качеством

По числу «трудолюбивых» сотрудников регион занимает 36 место в России
Маргарита КОТОВА
Только 4,3% работающих жителей Ставрополья выделяют трудолюбие своим лучшим качеством

Только 4,3% работающих жителей Ставрополья выделяют трудолюбие своим лучшим качеством

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье только 4,3% работающих граждан считают трудолюбие своим ключевым качеством. По данным hh.ru, это 3 тысячи из 70 тысяч проанализированных резюме. Причем такие соискатели в среднем рассчитывают на более высокую зарплату. Регион занимает 36 место в России по числу «трудолюбивых» сотрудников.

— В целом по стране трудолюбие в число своих ключевых качеств включили 4,3% соискателей (или 357 тысяч человек). Чаще всего трудолюбивых соискателей можно встретить в Ненецком АО (6% от всех соискателей регионе), Ямало-Ненецком АО (6%) и Республике Татарстан (6%), – пишет hh.ru.

Трудолюбивых сотрудников можно найти среди геологов (7,5%), агрономов, операторов производственной линии, официантов и барменов, товароведов, массажистов, операторов станков с ЧПУ, технологов, лаборантов и менеджеров ресторана.