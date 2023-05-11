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НовостиПроисшествия11 мая 2023 14:47

Во дворе многоэтажки в Ставрополе две машины не поделили дорогу

По факту аварии проводится проверка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Тухачевского, во дворе многоэтажки, в Ставрополе «Ауди-А7» не дал преимущество в движении «Датсун Он-До». Произошло столкновение, в котором пострадали два автомобиля и водитель «Датсун». На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов для помощи пострадавшей и разбирательств.

— В результате перелом ключицы получил 29-летний водитель «Датсун». Водитель «Ауди», 34-летний местный житель, в ДТП не пострадал, был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

На водителя, спровоцировавшего аварию, составили протокол за отсутствие страховки. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.