Одноклассники подготовили специальную программу к «Ночи музеев»

Фото: Одноклассники

Социальная сеть Одноклассники проведет трансляции из более чем 20 культурных учреждений от Санкт-Петербурга до Владивостока в рамках ежегодной акции «Ночь музеев». Пользователи ОК смогут установить в сервисе «Настроения» один из девяти эмодзи-статусов, которые ассоциируются с выбранным музеем, или тематические рамки на аватар. А в сервисе «Увлечения» появился раздел с видео от ведущих российских музеев.

С 19 мая пользователи смогут установить уникальные настроения из коллекции культурных учреждений: «Знаток культуры» от портала «Культура.РФ», «Корона с изразца» от Музея Москвы, «Любуюсь башней» от музея-заповедника «Казанский Кремль», «Кораблик с парусом» от Музея Мирового океана, «Супрематизм» от Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

Фото: Одноклассники

Также в официальной группе «Культура в ОК» пользователи смогут найти канал с эксклюзивными эфирами разных культурных институций. Информационный портал «Культура Урала» расскажет про камни и минералы, Политехнический музей – про автомобильную коллекцию с переводом на русский жестовый язык, Приморская государственная картинная галерея – про русское искусство. Музей-заповедник «Петергоф» представит экскурсию по дворцу «Коттедж», Новосибирский краеведческий музей – по постоянным экспозициям «Сибирь в древности» и «История Новосибирской области», Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева – по выставке «Эллинские мудрецы», а Государственный музей А. С. Пушкина расскажет про историю современного искусства.

К старту проекта в сервисе «Увлечения» появился раздел с видео про культуру. В отдельной вкладке можно найти видео от десятков музеев, галерей и культурных центров со всей России. Кроме того, пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в приложении «Волшебные рамки» в ОК.

Фото: Одноклассники

ОК регулярно поддерживают культурные проекты и помогают пользователям знакомиться с разными городами России. В январе этого года ОК и Госфильмофонд России переосмыслили формат диафильмов. На сайте мультимедийного проекта ОК «Мы в музей» пользователи могут послушать 11 произведений, которые озвучили российские звезды и блогеры. Также соцсеть вместе с Министерством культуры и архивного дела Приморья запустила спецпроект «Месяц Приморского края», благодаря которому пользователи могли ближе познакомиться с культурой и особенностями дальневосточного региона.