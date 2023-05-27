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НовостиОбщество27 мая 2023 14:33

Губернатор Владимир Владимиров поздравил с 60-летием детскую школу искусств Ставрополя

Глава региона посетил праздничный концерт в честь юбилея
Алина МАКСИМОВА
Фото: стоп-кадр видео.

Фото: стоп-кадр видео.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил детскую городскую школу искусств с 60-летием. Глава региона побывал на праздничном концерте в честь юбилея и поддержал выступающих, в том числе и своих детей.

- Мои младшие сын и дочка тоже здесь занимаются. Очень важно было подбодрить их самих и их сверстников. А справились они замечательно! – рассказал губернатор в своем ТГ-канале.

Владимиров поблагодарил педагогов за их труд и поздравил коллектив с праздником.

- Поздравляю с юбилеем коллектив и всех, кто посвятил себя развитию школы и детям Ставрополья! – написал Владимир Владимиров.