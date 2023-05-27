В Дагестане в страшной аварии погиб 32-летний водитель

Водитель получил серьезные травмы. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Автоавария со смертельным исходом произошла утром 27 мая на пятом километре трассы «Манас – Сергокала» в Карабудахкентском районе Дагестана.

По данным республиканского МВД, 40-летний водитель «Вольво» не справился с управлением и влетел в отечественную легковушку. За рулем «ВАЗ-2114» находился 32-летний водитель, житель Карабудахкентского района.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия.

По факту автоаварии проводится проверка.