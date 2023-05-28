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НовостиОбщество28 мая 2023 5:41

За сутки на Ставрополье поймали 25 пьяных водителей

Об этом сообщает УГИБДД по СК
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана Маковеева

В Ставропольском крае за сутки поймали 25 нетрезвых водителей. Это следует из отчета регионального УГИБДД за 27 мая 2023 года.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, один из пойманных ранее привлекался за такое же правонарушение, из-за чего против него завели уголовное дело.

Днем ранее, в пятницу, инспекторы остановили 27 водителей с признаками опьянения. Из них четверых уже привлекали за пьяную езду.

Всего за неделю сотрудники УГИБДД, как правило, ловят свыше сотни нетрезвых водителей. К примеру, за прошлую неделю – с 15 по 21 мая – инспекторы выявили 124 водителей с признаками опьянения, среди которых 15 сели за руль в таком состоянии повторно.