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НовостиПроисшествия28 мая 2023 6:11

На трассе под Невинномысском насмерть сбили иностранца

По факту проводится проверка
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

На трассе под Невинномысском под колеса попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась ночью 27 мая на федеральной трассе «Кавказ». Автомобиль BMW наехал на пешехода, который переходил дорогу в ненадлежащем месте без светоотражающих элементов.

Как сообщает УГИБДД, пешеходом был 42-летний гражданин соседней страны, была ли у него временная регистрация – устанавливается. Его оперативно доставили в больницу, но полученные травмы оказались слишком серьезными, пострадавший скончался.

За рулем была 32-летняя женщина из села Кочубеевского. В момент ДТП она была трезвой, злостным нарушителем не считается. Обстоятельства аварии проверяют инспекторы.