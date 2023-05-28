На трассе под Невинномысском насмерть сбили иностранца

Фото: УГИБДД по СК

На трассе под Невинномысском под колеса попал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась ночью 27 мая на федеральной трассе «Кавказ». Автомобиль BMW наехал на пешехода, который переходил дорогу в ненадлежащем месте без светоотражающих элементов.

Как сообщает УГИБДД, пешеходом был 42-летний гражданин соседней страны, была ли у него временная регистрация – устанавливается. Его оперативно доставили в больницу, но полученные травмы оказались слишком серьезными, пострадавший скончался.

За рулем была 32-летняя женщина из села Кочубеевского. В момент ДТП она была трезвой, злостным нарушителем не считается. Обстоятельства аварии проверяют инспекторы.