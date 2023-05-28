В Пятигорске таксист подстрелил пассажира из-за конфликта с заказом

Потерпевший выжил Фото: Василий Вахрин

В Пятигорске задержали таксиста, который из-за ссоры выстрелил в клиента. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Пассажир повздорил с водителем из-за отказа везти по указанному в заказе адресу. Во время перепалки таксист достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в обидчика. С ранениями клиент отправился в больницу, а оттуда он написал заявление в полицию.

По «горячим следам» злоумышленника нашли и задержали. Им оказался житель станицы Лысогорской. В отделе тот признался в содеянном. Экспертиза показала, что потерпевшему причинен легкий вред здоровью. Полиция завела уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью», за что подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.