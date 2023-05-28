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НовостиОбщество28 мая 2023 10:11

В озере Железноводска нашли железную руду

По словам мэра Бакулина, на дне озера каждый год находят что-то интересное
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: Евгений Бакулин, мэр Железноводска

Фото: Евгений Бакулин, мэр Железноводска

В Железноводске на дне озера нашли железную руду. Об этом рассказал глава города-курорта Евгений Бакулин.

Наскальную породу нашли во время чистки Курортного озера. Долгое время железная руда скрывалась в водорослях, но во время чистки дна водолазы нашли и подняли глыбу на берег.

– Направим находку на экспертизу, чтобы определить содержание железа в руде и теперь, после того, как у нас нашли железную руду, мы окончательно подтвердили свое железное название, – написал Бакулин.

Как уверяет градоначальник, в озере каждый год находят интересные вещи. Например, в 2022 году водолазы подняли на берег каменные шары, которые когда-то служили украшением лестницы.