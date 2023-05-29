В школы Кисловодска поступили угрозы минирования в день ЕГЭ

В школы Кисловодска с утра поступили угрозы минирования Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Утром в школы Кисловодска поступило анонимное сообщение о минировании школ курорта. На место вызвали экстренные службы, об эвакуации не сообщается. Мэр курорта Евгений Моисеев написал в социальных сетях про происшествие.

— Поступило анонимное сообщение о минировании школ. Сегодня экзамены по русскому языку и математике. Враги хотят сорвать экзамены и посеять панику, – написал мэр курорта.

Полиция, МЧС и другие службы экстренного реагирования проверяют учреждение на взрывчатые вещества. Если их найдут, будет решаться вопрос об их обезвреживании. В ином случае школы продолжат работу в штатном режиме.