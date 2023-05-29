Осужденный на Ставрополье попал под следствие за вступление в «Правый сектор»*

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На Ставрополье осужденному мужчине грозит еще один срок за участие в экстремистской организации. В апреле 2022 года заключенный, отбывающий наказание в тюрьме, решил вступить в «Правый сектор»*, чтобы совершать от ее имени преступления. Правда, об этом узнали оперативники, и 25 мая 2023 года злоумышленника задержали.

— Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 282.2 УК РФ [Участие в экстремистской организации – Прим.], – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Сейчас сотрудники расследуют дело и собирают доказательства вины заключенного. После материалы передадут в суд, где решится судьба злоумышленника.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация