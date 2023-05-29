Два ребенка и студентка пострадали в аварии с трактором на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Туркменском округе Ставрополья, на 103 километре трассы «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч» водитель «Киа Рио» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в трактор «Беларус» с прицепом-опрыскивателем. На место вызвали автоинспекторов для разбирательств и скорую помощь для госпитализации пострадавших.

— В результате в больницу Буденновска доставлены 3 пассажиров легкового автомобиля (20-летняя студентка, 11-летняя и 6-летний дети). Младший ребенок в нарушение ПДД перевозился без детского автокресла, был пристегнут обычным ремнем безопасности, – сообщает пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем легковушки сидел 65-летний житель Арзгира, который был трезв. За последние два года пенсионер не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.