Борис Семеняк

Новым исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Ставропольского края стал Борис Семеняк, приказ о назначении подписал губернатор Владимир Владимиров. С этого дня чиновник будет работать на новой должности.

— До назначения на министерский пост Борис Семеняк занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты населения края, – сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Ставрополья.

Борис Семеняк родился в Георгиевском округе в 1977 году. С 1999 года он начал работать в сфере строительства. С 2010 года чиновник работал в составе краевого управления труда и занятости населения на должности руководителя службы занятости населения.

В 2013 Борис Семеняк сел на должность замминистра по вопросам занятости населения Ставрополья.

Ранее минспорт региона сообщал о том, что исполняющим обязанности министра физкультуры и спорта Ставрополья назначили Олега Борзова. По какой причине произошли изменения, неизвестно.