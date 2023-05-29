Рыбак в Пятигорске нырнул за удочкой в Новое озеро и утонул

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Пятигорске ранним утром воскресенья 48-летний мужчина вышел порыбачить на Новом озере. В какой-то момент удочка утонула. Либо она зацепилась за что-то, либо на наживку клюнула крупная рыба. Рыбак не захотел расставаться со снастью, поэтому нырнул под воду. Однако всплыть ему не удалось.

Другой рыбак заметил, что мужчина долго не всплывает, поэтому сам бросился в воду за потерпевшим. Из-за большой глубины и большого скопления водорослей помочь тонущему не удалось. Пришлось экстренно звать спасателей. Водолазы приехали на место.

— Так как очевидцы правильно указали место, где последний раз видели мужчину, это помогло нам в поисках, – передает пресс-служба ПАСС Ставропольского края слова руководителя АСГ Ессентуков Михаила Завало.

Спустя 20 минут тело рыбака удалось найти и вытащить на сушу. Затем его передали правоохранительным органам.