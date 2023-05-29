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НовостиПроисшествия29 мая 2023 10:02

За минувшую неделю на Ставрополье поймали 139 пьяных водителей

Причем 19 из них сели за руль в таком состоянии повторно
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

На Ставрополье за прошедшую неделю, с 22 по 28 мая, автоинспекторы поймали 139 пьяных водителей, из которых 19 сели за руль в состоянии опьянения повторно. Против последних завели уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Накануне ночью наряд ДПС в Невинномысске остановил отечественный автомобиль. На вопрос автоинспектора «употреблял ли гражданин что-либо перед поездкой», водитель сначала ответил, что ничего не употреблял, но потом уточнил, что все-таки пил спиртное, – пишет ведомство.

Водитель, 38-летний мужчина, согласился пройти тест на алкоголь. Прибор показал наличие 0,9 миллиграмма этанола на литр выдыхаемого воздуха. Это считается сильной степенью опьянения.

Автомобилисту выписали протокол за пьяное вождение. Оказалось, пять лет назад у него уже забирали права за это же нарушение, но по истечению срока наказания он их вернул. Мужчине грозит лишение удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.