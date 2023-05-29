«Россети Северный Кавказ» за 4 месяца отремонтировали почти 17 км ЛЭП в КЧР

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В рамках подготовки энергообъектов к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП) специалисты «Россети Северный Кавказ» в Карачаево-Черкесии за 4 месяца текущего года выполнили ремонт порядка 17 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, заменили более 3 км провода, 69 изоляторов и 13 опор ЛЭП. От древесно-кустарниковой растительности расчищено свыше 18 га в охранных зонах энергообъектов.

Кроме этого, с начала года энергетики региона отремонтировали 2 трансформатора и оборудование на 5 трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ.

Все работы выполнены персоналом филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» хозспособом, что способствует оптимизации расходов, а также позволяет более качественно и оперативно проводить ремонт.

Всего в ходе подготовки энергообъектов к сезону максимальной нагрузки на сети энергетикам в текущем году предстоит отремонтировать почти 270 км ЛЭП различного класса напряжения, 118 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и другое оборудование.

Напомним, в 2023 году «Россети Северный Кавказ» направят на подготовку энергообъектов и реализацию ремонтной программы филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» 199 млн рублей, что на 7 % больше, чем в 2022 году.