Из-за подъема воды в реке Нальчик в селении Хасанья в КБР обвалилась дорога

Фото: соцсети главы администрации Нальчика Таймураза Ахохова

В Кабардино-Балкарии из-за резкого подъема реки Нальчик в селении Хасанья обвалилась объездная дорога, а также затопило зону отдыха в селении Белая речка. Пострадавших, по словам главы администрации Нальчика Таймураза Ахохова, пострадавших в происшествии нет. Социально значимые объекты в зоне потопа не оказалось.

— Держим ситуацию на контроле совместно с Министерством природных ресурсов и экологии, Министерством транспорта и дорожного хозяйства, городской службой МЧС и коммунальными службами, – написал Таймураз Ахохов в социальных сетях.

Жителей поселений просят выбирать другие объездные дороги и соблюдать осторожность. Поднимется ли река еще раз, пока неизвестно.