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НовостиПроисшествия29 мая 2023 11:22

Из-за подъема воды в реке Нальчик в селении Хасанья в КБР обвалилась дорога

Также в селении Белая речка затопило зону отдыха
Данил ЮРКОВ
Фото: соцсети главы администрации Нальчика Таймураза Ахохова

Фото: соцсети главы администрации Нальчика Таймураза Ахохова

В Кабардино-Балкарии из-за резкого подъема реки Нальчик в селении Хасанья обвалилась объездная дорога, а также затопило зону отдыха в селении Белая речка. Пострадавших, по словам главы администрации Нальчика Таймураза Ахохова, пострадавших в происшествии нет. Социально значимые объекты в зоне потопа не оказалось.

— Держим ситуацию на контроле совместно с Министерством природных ресурсов и экологии, Министерством транспорта и дорожного хозяйства, городской службой МЧС и коммунальными службами, – написал Таймураз Ахохов в социальных сетях.

Жителей поселений просят выбирать другие объездные дороги и соблюдать осторожность. Поднимется ли река еще раз, пока неизвестно.