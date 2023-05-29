Матерящегося иностранца с 69 граммами героина поймали в Пятигорске

Иностранца с 69 граммами героина поймали в Пятигорске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Пятигорске сотрудники полиции патрулировали территорию и заметили мужчину, который очень громко матерился. Его задержали, хулиганом оказался 25-летний житель Таджикистана. Иностранцу выписали протокол, а при личном досмотре сотрудники нашли 46 свертков, или 18 граммов, белого порошка. Вещество отдали на экспертизу, которая показала, что это был героин.

— О местоположении еще 3 свертков весом чуть более 1 грамма, которые парень успел разложить перед задержанием, стало известно по фотографиям, обнаруженным в его телефоне, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Еще 123 полимерных пакетика с 50 граммами наркотика оперативники нашли по месту временного проживания фигуранта в Пятигорске. Всего правоохранители изъяли 250 разовых доз вещества. Против иностранца завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный в крупном размере). злоумышленника посадили в СИЗО.