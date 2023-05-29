С 1 июня взнос на капремонт в домах Ставрополья без лифта составит 10,63 рубля

Стоимость взноса на капремонт на Ставрополье изменится с 1 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье с 1 июня 2023 года изменится стоимость взноса на капитальный ремонт. Теперь в домах без лифта за один квадратный метр надо будет платить 10,63 рубля, а с ними – 11,63 рубля. Об этом сообщили в минэкономразвития региона. Размер платы удерживался на одном уровне четыре года, однако сейчас его решили изменить.

— В условиях инфляции и удорожания строительных материалов изменение размера взноса на капремонт – необходимая мера, чтобы продолжать модернизацию жилищного фонда и качественно, в намеченный срок выполнять капитальный ремонт многоквартирных домов, которые его ожидают, – объяснил изменения министр экономического развития Ставрополья Александр Рябкин.

Для региона на выполнение капитального ремонта требуется более 170 млрд рублей, заявили в ведомстве. Экономически обосновано брать по 21 рублю за квадратный метр, чтобы покрыть затраты. При этом для доступности жилья собственникам квартир в многоэтажках предстоит платить вдвое меньше.