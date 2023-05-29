«Россети Северный Кавказ» проверяют безопасность энергообъектов в местах летнего отдыха детей

Фото: «Россети Северный Кавказ»

К началу летних школьных каникул сотрудники «Россети Северный Кавказ» проводят внеочередные осмотры электроустановок, находящихся на территории и вблизи образовательных учреждений, пришкольных и детских загородных оздоровительных лагерей, других площадок отдыха. Работа ведется в рамках программы по предупреждению детского электротравматизма.

Риск получения травм на объектах электросетевого комплекса может возрасти именно в летний период: у ребят много свободного времени, большую часть которого они проводят на улице.

В ходе рейдов энергетики обращают внимание, соответствуют ли требованиям диспетчерские наименования, плакаты, информационные и предупреждающие знаки. Проводится оценка безопасности объектов.

Кроме технических мероприятий энергетики активизируют информационно-разъяснительную работу с юными гражданами. В школах и детских садах проходят занятия по электробезопасности и профилактике электротравматизма. В ходе тематических уроков специалисты разъясняют детям основы электробезопасности, рассказывают о том, какие травмы можно получить при неосторожном обращении с электричеством, а главное – как их предотвратить.

Профилактическую работу энергетики будут проводить также в период летнего отдыха, охватывая максимальное количество мест отдыха детей в республике.