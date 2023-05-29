Экс-главврача больницы Пятигорска и его коллегу осудят за ущерб в 33,8 млн

Экс-главврача и его коллегу из больницы Пятигорска осудят за ущерб в 33,8 млн Фото: Даниил ОПАРИН

В Пятигорске под суд пойдет бывший главный врач городской больницы, обвиняемый в получении взяток и превышении должностных полномочий. Также на скамье подсудимых окажется бывшая коллега главврача – начальницу отдела закупок. С сентября 2018 по октябрь 2021 года злоумышленники получили 1,24 млн рублей от директора коммерческой фирмы.

— За указанное вознаграждение они обеспечили беспрепятственное заключение и исполнение государственных контрактов на закупку лекарственных препаратов и медицинского оборудования между юридическим лицом и учреждением здравоохранения, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Также главврач дал указание подчиненным работникам коммерческой организации завысить цены на оборудования. Это принесло ущерб больнице на 33,8 млн рублей. Против него завели уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Его коллега получила дело только за взятку.

— В ходе следствия в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Уголовное дело взяткодателя все еще расследуют.