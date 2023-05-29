Шестилетний мальчик утонул в пруду на окраине села Гойты в Чечне

Фото: пресс-служба СУ СКР по Чеченской республике

На окраине села Гойты в Чечне шестилетний мальчик отдыха вместе с родственниками возле пруда. В какой-то момент ребенок остался без присмотра на короткий промежуток времени и упал в воду. Взрослые заметили это поздно, но все же вытащили мальчика из водоема. Однако спасти ему жизнь не удалось.

— Межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по факту смерти шестилетнего мальчика, утонувшего в пруду на окраине села Гойты, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чеченской республике.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе оценят принятые должностными лицами меры по недопущению подобных происшествий. В итоге ведомство вынесет процессуальное решение.