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НовостиПроисшествия29 мая 2023 13:50

Один человек погиб и два пострадали в аварии на Ставрополье

Водитель легковушки выехал на встречную полосу и протаранил другой автомобиль
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Предгорном округе Ставрополья автоинспекторы устанавливают причины смертельной аварии. На 3 километре трассы «Пятигорск – Георгиевск» водитель «Лады Гранты» по неизвестной причине выехал на встречную полосу и протаранил другую «Гранту». На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— От полученных травм на месте скончался пассажир одного из транспортных средств. Оба водителя доставлены в больницу Пятигорска с тяжелыми травмами, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Автоинспекторы на месте происшествия разбираются в произошедшем. Обстоятельства и личности участников аварии устанавливаются. Не исключено, что на водителя-нарушителя заведут уголовное дело.