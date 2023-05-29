Пьяный пенсионер в Ставрополе двенадцать раз ударил супругу ножом

Пенсионер из Ставрополя попал под следствие за убийство жены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе 71-летний местный житель попал под следствие за убийство жены. В мае этого года подозреваемый и его 69-летняя супруга распивали алкоголь в одной из квартир города. В какой-то момент они поссорились, и злоумышленник взялся за нож. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Во время ссоры мужчина нанес своей супруге не менее двенадцати ударов кухонным ножом по различным частям тела. От полученных ранений 69-летняя потерпевшая скончалась на месте, – пишет ведомство.

Против пенсионера завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас подозреваемого посадили в СИЗО до окончания расследования. Следователи осмотрели место происшествия и начали собирать доказательства вины мужчины.