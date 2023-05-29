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НовостиПроисшествия29 мая 2023 14:08

Пьяный пенсионер в Ставрополе двенадцать раз ударил супругу ножом

На него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Пенсионер из Ставрополя попал под следствие за убийство жены

Пенсионер из Ставрополя попал под следствие за убийство жены

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе 71-летний местный житель попал под следствие за убийство жены. В мае этого года подозреваемый и его 69-летняя супруга распивали алкоголь в одной из квартир города. В какой-то момент они поссорились, и злоумышленник взялся за нож. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Во время ссоры мужчина нанес своей супруге не менее двенадцати ударов кухонным ножом по различным частям тела. От полученных ранений 69-летняя потерпевшая скончалась на месте, – пишет ведомство.

Против пенсионера завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас подозреваемого посадили в СИЗО до окончания расследования. Следователи осмотрели место происшествия и начали собирать доказательства вины мужчины.