Ранее судимый житель Ставрополя разбил голову оппоненту во время потасовки

Житель Ставрополя «вырубил» оппонента и попал под следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе полицейским позвонила местная жительница. Она стала свидетельницей потасовки, в которой что-то не поделили двое мужчин. Сотрудники выехали на место и узнали, что 29-летний ранее судимый житель города ударил оппонента так, что «вырубил» того.

— От удара мужчина упал и, ударившись головой, потерял сознание. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Экспертизой установлено, что здоровью гражданина причинен тяжкий вред, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленника доставили в отделение, где он сознался в содеянном. На ранее судимого мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.