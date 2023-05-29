Ранее судимый житель Ставрополя разбил голову оппоненту во время потасовки

Житель Ставрополя «вырубил» оппонента и попал под следствие
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ставрополе полицейским позвонила местная жительница. Она стала свидетельницей потасовки, в которой что-то не поделили двое мужчин. Сотрудники выехали на место и узнали, что 29-летний ранее судимый житель города ударил оппонента так, что «вырубил» того.
— От удара мужчина упал и, ударившись головой, потерял сознание. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Экспертизой установлено, что здоровью гражданина причинен тяжкий вред, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Злоумышленника доставили в отделение, где он сознался в содеянном. На ранее судимого мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.