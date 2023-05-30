В Осетии после обрушения двух пролетов моста ввели режим повышенной готовности

Фото: пресс-служба прокуратуры республики Северная Осетия - Алания

Между селениями Ногир и Михайловское в Северной Осетии среднюю опору моста через реку Терек подмыло, отчего произошло обрушение двух пролетов. После этого глава республики Сергей Меняйло провел заседание комиссии по ЧС, где было принято решение ввести режим повышенной готовности.

— По предварительным данным, была повреждена газовая труба. Газ перекрыли. Также поврежден канализационный коллектор. На месте работают специалисты, – написал Сергей Меняйло в социальных сетях.

Точную оценку нанесенного природой ущерба сейчас оценивают специалисты. Более того, сегодня будет решаться, стоит ли вводить режим чрезвычайной ситуации. Жертв и пострадавших от обрушения моста нет, а движение по нему закрыли. Объезжать предлагают по федеральной трассе «Объезд города Владикавказа».

Прокуратура республики начала проверку по факту обрушения моста. Ведомство даст оценку соблюдения требований законодательства, в том числе о безопасности гидротехнических сооружений.