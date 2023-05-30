В Ставрополе ищут пропавшую 17-летнюю девушку с черно-красными волосами

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Ставрополе без вести пропала 17-летняя Екатерина Костюкова, которая с 27 мая 2023 года не выходит на связь. Одним из основных ориентиров на нее являются черно-красные волосы. О пропаже сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Приметы: рост: 170 сантиметров. Телосложение: нормальное. Волосы: красно-черные. Цвет глаз: зеленый. Была одета: черная джинсовая куртка, белая футболка, черная юбка, черные ботинки, – сообщили в «ЛизеАлерт».

Если у кого-нибудь есть информация по поводу пропавшей, их просят обращаться по горячей линии по номерам телефона: 8 (800) 700-54-52 или 112. Любая информация может помочь в поисках несовершеннолетней.