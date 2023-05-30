Мэр Невинномысска пообещал наказать всех распространяющих дезинформацию

Фото: соцсети мэра Невинномысска Михаила Миненкова

Мэр Невинномысска Михаил Миненков записал видеообращение, где заявил, что накажет всех распространителей дезинформации. В местных пабликах появилась информация о якобы взрывах и минировании учреждений города. Такие сообщения оказались ложными и ничего подобного не было. И глава города Миненков решил ответить на это:

— Я попрошу очень внимательно всем гражданам относиться к фейковым новостям <...> Потому что эти фейки идут якобы о взрывах в городе, якобы стекла дрожали, заминированные школы и так далее, они до добра не доведут. Фейки – это уголовное наказуемое дело. И поверьте мне – всех поймают, – заявил Михаил Миненков в социальных сетях.

Также Миненков призвал горожан доверять только проверенным источникам информации, чтобы избежать получения фейков. О том, как распространителей будут искать, он не уточнил.