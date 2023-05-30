В Ингушетии до конца 2023 года откроют 20 зон для кемпинга

В Ингушетии продолжаются работы по созданию новых туристических зон в Джейрахском районе и предгорной зоне Сунженского района. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В Ассинском ущелье создадут 20 зон для кемпинга при содействии основателя благотворительного фонда «САФМАР» Микаила Гуцериева. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вместе с инвестором проинспектировал результаты стройки – уже сделаны 14 новых стоянок. Как отметил политик, места для кемпинга выбраны живописные и удобные, в некоторых зонах уже есть туристы.

– Мы должны учитывать мнение людей, если хотим, чтобы они имели желание приезжать сюда снова и снова. Нужно создать для отдыхающих максимально комфортные условия, поэтому такие опросы полезны для нас. Скоро начнется активный летний сезон, ожидается наплыв туристов и будет хорошо, если мы сможем принять их на высшем уровне. Наше гостеприимство получит лишнее подтверждение в том, что мы заботимся об удобствах людей, приезжающих знакомиться с нашим краем, – заявил Калиматов.

Строители отметили, что каждая кемпинговая зона безопасна для окружающей среды. В строительстве используют природные материалы – металл, дерево, камень. Рядом обустроили санитарную зону, мусор будут убирать регулярно. Кроме того, для комфорта организованы места для застолья и приготовления еды, мангалы, питьевая вода и электричество.