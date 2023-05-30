Вдоль прибрежной линии реки Нальчик спасатели ищут пропавшего мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по КБР

В Кабардино-Балкарии спасатели ищут пропавшего 34-летнего местного жителя. Поисково-спасательные работы проходят вдоль прибрежной линии реки Нальчик, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

— Поиски проводятся вдоль прибрежной линии реки Нальчик, в микрорайоне Александровка и села Нартан, – пишет ведомство.

К работам привлекли 6 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС, 6 спасателей ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной и 20 сотрудников УМВД РФ по городу Нальчик.

По информации от МВД по КБР, 29 мая в полицию поступило сообщение местной жительницы о том, что ее 34-летний родственник вышел из дома, но не вернулся. Сейчас его местоположение неизвестно.