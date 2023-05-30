В техническом водоеме на Ставрополье утонули два отдыхающих

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Нефтекумске на Ставрополье спасатели достали двоих утонувших. По словам очевидцев, отдыхающие залезли в технический водоем еще 29 мая, хотя купание там запрещено. О происшествии сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края. Специалисты нашли мужчину и женщину.

— Утром на водной глади технического водоема в Нефтекумске были обнаружены тела двух утонувших: мужчины и женщины. Прибывшие к месту происшествия спасатели АСГ села Левокумского оценили обстановку и, облачившись в гидрокостюмы, зашли в воду и достали погибших, – пишет ведомство.

Глубина водоема небольшая. Мужчину достали в 10 метрах от берега, а женщину – в 25 метрах. После спасатели передали тела правоохранительным органам на экспертизы.