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НовостиПроисшествия30 мая 2023 10:32

В Ставрополе 12-летний ребенок попал в больницу после попытки перебежать дорогу

Школьник вышел на дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Шпаковской в аварии серьезно пострадал 12-летний школьник, который пытался перебежать дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода. Автомобиль «Шкода Фабия» сбил ребенка, хотя он был в зоне видимости водителя. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— С тяжелыми травмами 12-летний пешеход доставлен в больницу. За рулем иномарки находилась 29-летняя местная жительница, которая была трезва, злостной нарушительницей ПДД она не является, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На месте работают автоинспекторы, обстоятельства аварии устанавливаются. К разбирательствам подключили родителей и учителей школьника, сотрудники выясняют, кто учил пострадавшего переходить дорогу.